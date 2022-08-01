Лукашенко заявил, что Сербии не удастся «усидеть на трех стульях»
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вопрос обострения обстановки в Сербии и высказался насчет возможности поддержки страны, передает БЕЛТА.
По его словам, надо разделять руководство и обычный народ. "Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать, однако мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну, если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего Евросоюз, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал он.