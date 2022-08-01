Сайт правительства Тайваня недоступен. Замешан ли в этом Китай?

Официальный сайт правительства Тайваня оказался недоступен. Об этом сообщили местные СМИ.

По сообщениям новостных каналов, в результате хакерской атаки пострадал сайт тайваньского правительства, он недоступен несколько часов. Вместе с ним перестал работать сайт Flightradar24, на котором 300 тысяч человек отслеживали маршрут борта, на котором летит спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Сайт стал недоступен сразу после разворота воздушного судна на Тайвань.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться уже сегодня ночью. Китай не раз высказывался против этого события.