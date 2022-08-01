Еще одно поручение Ильхама Алиева Микаилу Джаббарову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ о применении Закона «О государственном бюджете», сообщает АзерТАдж.

Отныне Минэкономики в конце каждого квартала должно совместно с соответствующими структурами анализировать налоговые расчеты и платежи юридических лиц, акции (доли) которых на более 50% принадлежат государству, принимать меры, обеспечивающие уплату налогов в государственный бюджет, и один раз в год информировать президента страны о проделанной работе.

Согласно другому изменению, Министерство экономики должно обеспечить государственную регистрацию прав собственности и других документов на новые земельные участки, находящиеся в пользовании или подлежащие передаче в пользование хозяйствующим субъектам, занимающимся производством цитрусовых, чая и риса.