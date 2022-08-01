Китай запретил импорт из Тайваня

Власти Китая запретили ввоз различных продуктов из Тайваня, пишет Bloomberg.

Сообщение о запрете Пекин опубликовал вечером 1 августа после новостей о визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Под запрет импорта попали около 3000 товаров, среди них: морепродукты, овощи, мед, чай и другая сельхозпродукция. От этого пострадают больше 180 продовольственных компаний и около 700 рыболовных судов.

Это нанесет серьезный ущерб по сельскохозяйственному и рыбному сектору на острове.