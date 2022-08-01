Испания передумала отдавать Украине танки

Испания отказалась от идеи передать Украине танки Leopard, заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес газете El Mundo.

Она сообщила, что танки «находятся в абсолютно плачевном состоянии», и проверки показали, что их нельзя использовать. По ее словам, танки отдавать Киеву нельзя, потому что «это был бы риск для людей».

«Сегодня мы рассматриваем все возможности (для помощи Украине - ред.), однако я уже могу сказать, что Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно (отправить - ред.), потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии», - сказала министр.