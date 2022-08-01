Пищевые лаборатории Азербайджана добились очередного успешного результата

Регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTI). Также обеспечивается участие лабораторий в международных проверках квалификации с целью адаптации проводимых тестов к современным требованиям.

В рамках таких мероприятий Губинское, Гахское, Сабирабадское, Бардинское районные отделения Центральной ветеринарной лаборатории AQTI, а также Товузская, Гёйгёльская, Ленкоранская региональные испытательные лаборатории добились успешного результата в межлабораторной международной проверке компетентности по заболеванию бруцеллезом, организованное компанией Vetqas APHA Scientific.

Следует отметить, что международный тест компетентности имеет большое значение как национальный или международный критерий оценки деятельности лабораторий, он обеспечивает объективную оценку точности и достоверности результатов анализа.