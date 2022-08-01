Чубайс не верит, что его отравили

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не верит, что был отравлен химическим оружием, пишет Financial Times со ссылкой на близкий к бывшему российскому чиновнику источник.

«Это очень понятные подозрения. Но он так не думает», - приводит издание слова источника.

Источники издания также уточнили, что экс-глава Роснано находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, он может ходить и говорить.

31 июля СМИ сообщили, что экс-представитель Владимира Путина по устойчивому развитию в международных организациях Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом синдром Гийена-Барре. Некоторые телеграм-каналы и СМИ отмечали, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты, сотрудники полиции опрашивали свидетелей.