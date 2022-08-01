Ливан отпустил судно с «украденным» украинским зерном

По словам ведомства, они не обнаружили состава уголовного преступления. Сейчас судно теоретически может отплыть, однако необходима отмена еще одного постановления. Арест должен отменить судья в городе Триполи, в порту которого пришвартовано судно.

Прокуратура Ливана отменила постановление об аресте судна «Лаодикия», которое подозревалось в перевозке украденных в Украине муки и ячменя, пишет Reuters.

Источник сообщил, что в настоящее время судно по-прежнему не может выйти в море из-за еще одного постановления об аресте, вынесенного судьей в северном ливанском городе Триполи, где судно пришвартовано.

Посольство Украины в Бейруте пока не прокомментировало ситуацию.

Напомним, ранее прокуратура Ливана задержала сирийское судно «Лаодикия», которое, по информации из Киева, перевозило украденное из Украины зерно.