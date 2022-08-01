Путин и Пашинян обсудили договоренности по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил во вторник в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Предыдущая телефонная беседа президента РФ и премьера Армении состоялась в начале июля, тогда они также обсуждали реализацию карабахских договоренностей.