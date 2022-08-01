Вчера - для потребностей Ирана, сегодня - ответ США

Закачка газа в сотни центрифуг нового поколения для обогащения урана является ответом на новое эмбарго США, заявил министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Накануне Министерство финансов США расширило черный список по Ирану, внеся в него еще шесть компаний и одно судно. Под санкциями оказалась зарегистрированная в ОАЭ компания Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts, китайские Farwell Canyon HK limited, Golden Warrior Shipping Co Limited, Shekufei International Trading и Pioneer Ship Management Limited из Сингапура. Ограничения распространены и на идущий под панамским флагом, но связанный с Golden Warrior Shipping танкер Glory Harvest.

Абдоллахиан, комментируя решение Минфина США, заявил, что прошлой ночью Иран начал подавать газ в сотни центрифуг нового поколения в ответ на новые санкции США. «Американцы не должны думать, что такими действиями они могут добиться уступок за столом переговоров, и они должны прекратить чрезмерные требования», - цитирует его IRNA.

В то же время Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила накануне, что распоряжение о запуске нескольких сотен новых центрифуг, в том числе передовых, для обогащения урана было издано в соответствии с законом о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа, а также чтобы выйти на минимальный уровень обогащения 190 тыс. ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг), что является уровнем потребностей страны.