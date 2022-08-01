Какие решения G7 приняла по России

Большая семерка хочет помешать России получать сверхприбыль от продажи нефти. Министры иностранных дел G7 утверждают, что для этого страны готовы рассмотреть все варианты, включая введение полного запрета на перевозку российской нефти. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Великобритании.

G7 продолжает изучать пути влияния на Москву. В частности, страны рассматривают возможность установления «ценового потолка» на российскую нефть. В случае, если кто-то купит топливо из России по высокой цене, страны рассматривают наложение запрета на транспортировку «дорогой» нефти. Таким образом страны большой семерки хотят лишить Москву сверхприбыли, которую она получает благодаря высоким ценам на энергоносители.

Кроме того, G7 разрабатывает пути доступа к нефти из РФ для стран, которые зависят от этих ресурсов.

На фоне войны России и Украины Большая семерка продолжает работать в этом направлении, однако пока неясно, как и когда она планирует осуществить задуманное. Сейчас все проекты лишь теоретические.