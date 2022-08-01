Чем американцы ликвидировали главаря «Аль-Каиды»
Как уже сообщалось, лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири был ликвидирован в Афганистане. Информацию об этом подтвердил лично президент США Джо Байден. По словам представительницы, высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался последнее время. Две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.
Израильский портал «Детали» изучил, что это за оружие. Речь идет не об обычной модификации высокоточной ракеты Hellfire, предназначенной для поражения бронетехники.
Это уникальный вид ракеты, который вместо заряда взрывчатки несет… лезвия, каждое примерно 1 метр длиной. Перед самым попаданием в цель они раскрываются и буквально разрубают объект. Это действительно высокоточное оружие - круговое вероятное отклонение (диаметр круга в который попадает ракета) - 1 метр. То есть при атаке, например, крупного автомобиля, оператор может выбрать, какую часть машины поразить - переднюю или заднюю. В зависимости от того, где находится объект.
Никакого ущерба другим людям, даже если они находятся близко, не происходит. Предположительно, именно таким боеприпасом 3 января 2020 года был ликвидирован Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции.
Ракета с лезвиями была разработана специально для подобных точечных ликвидаций, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб. Носителями этого оружия могут быть боевые вертолеты, например, «Апач», и ударные дроны Reaper и Predator.