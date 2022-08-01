Чем американцы ликвидировали главаря «Аль-Каиды»

Как уже сообщалось, лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири был ликвидирован в Афганистане. Информацию об этом подтвердил лично президент США Джо Байден. По словам представительницы, высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался последнее время. Две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.

Израильский портал «Детали» изучил, что это за оружие. Речь идет не об обычной модификации высокоточной ракеты Hellfire, предназначенной для поражения бронетехники.