Глава Госкомитета встретился с вынужденными переселенцами
Во вторник, 2 августа, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с гражданами, записавшимися на прием на основе предварительной очереди.
Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены широкомасштабные меры по улучшению условий жизни и повышению занятости вынужденных переселенцев. Глава Госкомитета подчеркнул, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание людям, пострадавшим от войны, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам.
В ходе встречи Ровшан Рзаев отметил начало возвращения вынужденных переселенцев в родные края - на освобожденные от оккупации территории. По его словам, с 19 по 25 июля в село Агалы в Зангиланском районе были отправлены переселенцы из Баку. На начальном этапе в селе была размещена 41 семья вынужденных переселенцев, и этот процесс будет продолжен.
Вынужденные переселенцы, принятые председателем комитета в индивидуальном порядке, также выразили уверенность в скором возвращении в родные края. Обращения граждан касались в основном улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, единого ежемесячного пособия, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.
Гражданам было сообщено, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.