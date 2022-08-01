Глава Госкомитета встретился с вынужденными переселенцами

Во вторник, 2 августа, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с гражданами, записавшимися на прием на основе предварительной очереди.

Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены широкомасштабные меры по улучшению условий жизни и повышению занятости вынужденных переселенцев. Глава Госкомитета подчеркнул, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание людям, пострадавшим от войны, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам.

В ходе встречи Ровшан Рзаев отметил начало возвращения вынужденных переселенцев в родные края - на освобожденные от оккупации территории. По его словам, с 19 по 25 июля в село Агалы в Зангиланском районе были отправлены переселенцы из Баку. На начальном этапе в селе была размещена 41 семья вынужденных переселенцев, и этот процесс будет продолжен.