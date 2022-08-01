Азербайджан и Турция завершают переход к упрощенному таможенному коридору

Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что Турция и Азербайджан находятся на заключительном этапе создания упрощенного таможенного коридора.

«Мы создаем техническую базу, чтобы начать с Азербайджаном реализацию этого проекта в пилотном режиме. Турция готова реализовать схожий таможенный коридор с Узбекистаном», - сказал глава турецкого Минторга на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

По его словам, совокупный объем ВВП Турции, Азербайджана и Узбекистана достигает 1 трлн долларов, а численность населения трех стран оценивается в 130 млн человек, что является показателем огромного потенциала.