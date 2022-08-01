Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:58

Один из принципов ведения информационно-пропагандистской политики во время любой войны гласит, что свои потери надо либо приуменьшать, либо не раскрывать вовсе, а вот потери противника – только преувеличивать. Но, похоже, в реализации этого принципа Министерство обороны России явно перестаралось. Особенно в том, что касается поставляемых США для ВСУ высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS, изменивших характер боевых действий в Украине.

Как известно, получив первые четыре комплекса HIMARS, ВСУ тут же начали их использовать для нанесения высокоточных ударов по базам боеприпасов и горючего, районам сосредоточения войск и другим важным военным объектам российской армии, расположенным на глубине до 90 километров вдоль линии соприкосновения. С этого же момента в активную борьбу против HIMARS включилась... российская пропаганда. Практически каждый день в российских СМИ появляются сообщения об уничтоженных HIMARS. Следуя их логике, каждый комплекс, поставленный американцами в Украину, был уже уничтожен, причем неоднократно. Дошло до того, что Telegram-каналы, аффилированные с Минобороны России, а также российские журналисты, работающие в зонах боевых действий, стали распространять новости о том, что отдельные установки HIMARS были «захвачены» или «проданы России коррумпированными украинскими офицерами». Плюс официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков чуть ли не ежедневно сообщает об уничтожении HIMARS. Например, 1 августа в ходе ежедневного брифинга Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила «высокоточным оружием» две установки HIMARS на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове. В качестве доказательства Конашенков вывел на экран видео с высокоточной российской ракетой, летящей в сторону второго или третьего этажа одного из корпусов завода. Кадров самого уничтожения установки HIMARS на видео не было.

В соцсетях конашенковские кадры вызвали массу издевательских насмешек. В частности, пользователи не без ехидства спрашивали, как украинцам удалось затащить многотонный HIMARS на второй этаж здания. А до этого объектом насмешек пользователей были «видеодоказательства» Минобороны России о том, как армия РФ уничтожает в Украине установки HIMARS. Известно, что в настоящее время в распоряжении ВСУ имеется 8 или 12 единиц HIMARS. Накануне сообщалось, что в Украину были доставлены еще четыре комплекса. Но сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании в министерстве, что в Украине пока «уничтожено 6 единиц HIMARS и более 200 связанных с ними ракет». Шойгу также отметил, что уничтожены также пять единиц другого высокоточного американского вооружения - ПКР «Harpoon». Всего же, по словам Шойгу, за прошедшие две недели украинские войска «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».

Цель победоносного рапорта главы Минобороны России ясна: с одной стороны, он хочет доказать, что американское оружие неэффективно и уступает российскому, с другой - пытается показать американским налогоплательщикам, что их деньги, потраченные на покупку дорогостоящего оружия для Украины, буквально проваливаются в землю. Но украинская сторона уверенно заявляет, что в боях с российской армией не потеряла пока ни одного HIMARS. Об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативного командования «Пивдень» генерал-майор Андрей Ковальчук. «У нас еще не было потерь ни в одной из систем HIMARS. Это показывает, насколько качественно и быстро мы научились ими пользоваться, - подчеркнул генерал. - Наши союзники видят колоссальную экономическую эффективность того, как мы используем это оружие. Каждая выпущенная HIMARS ракета уничтожает гораздо более дорогостоящую технику и боеприпасы, которыми вооружена армия оккупантов. ВСУ используют ракеты к HIMARS намного эффективнее россиян, которые бьют ракетами стоимостью в миллионы долларов ради незначительных тактических выгод».

Как следует из названия, HIMARS представляет собой высокомобильную ракетную установку, которая в течение нескольких секунд выпускает в направлении цели 6 ракет, после чего быстро покидает огневую точку. В результате поразить эти системы крайне трудно, практически невозможно. Вот почему россиянам приходится «обнаруживать» HIMARS в таких местах, как второй этаж заводского корпуса, или в глубине лесного массива. Как уже отмечалось, украинская армия не разбрасывается ракетами комплексов HIMARS, поскольку ими поражаются только цели, определенные на основе точной разведывательной информации. Генерал Вадим Скибицкий, заместитель главы Службы общей разведки Украины, заявил в интервью The Telegraph, что Великобритания и США помогают Киеву в плане разведки, чтобы украинцы могли атаковать позиции и склады российской армии с помощью высокоточного оружия.

На вопрос корреспондента The Telegraph, как поставленные США HIMARS столь точно поражают российские штабы и склады с боеприпасами, Скибицкий ответил: «Мы используем информацию, которую получаем в режиме реального времени». По данным информированных источников, американские военные поставили в Украину 3000 ракет для РСЗО HIMARS. Первоначально предполагалось, что ракет будет в три раза меньше. Таким образом, нынешние объемы поставок свидетельствуют о серьезности намерений США использовать в Украине наступательные виды вооружений. Сегодня в УСУ осталось около двух тысяч ракет для РСЗО HIMARS. В этой связи власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов, который включит боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц. Об этом заявил на брифинге для журналистов в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметивший, что официальные лица США уверили украинских коллег в «непоколебимой поддержке Соединенных Штатов».