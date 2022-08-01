Китай: последнее предупреждение

США нарушили свои обещания по тайваньскому вопросу. Министр иностранных дел Китая Ван И направил США суровое предупреждение в преддверии запланированной поездки на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси , которая в ближайшее время приземлится в Тайбэе. Об этом пишут Global Times.

Глава МИД Китая в сообщении предупредил, что некоторые американские политики, которые эгоистично играют с огнем в тайваньском вопросе, станут врагами Китая и 1,4 миллиарда китайцев. «И хорошего конца не будет», - заявил он.

Ван И также заявил, что США нарушили свое обещание и ведут себя вероломно в тайваньском вопросе. Такое поведение, по его мнению, заслуживает презрения.

Эксперты считают, что это предупреждение было последним. Китай и Соединенные Штаты, по их мнению, находятся на грани разрыва отношений, так как визит Нэнси Пелоси может навсегда изменить ситуацию вокруг Тайваня.