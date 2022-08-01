Гурбан Гурбанов о «Ференцвароше», Черчесове и давлении СМИ

«Будем играть против хорошей команды, у которой очень сильный главный тренер (Станислав Черчесов – ред.). Он – специалист с большим опытом, один из лучших в России. У Черчесова была большая карьера, как у футболиста, а сейчас большая тренерская карьера.

Нам надо быть очень внимательными. Постарались хорошо изучить соперника. Верю в моих футболистов. Надеюсь, сыграем завтра одну из наших лучших игр.

Шумиха в СМИ в связи с предстоящими играми? В эти дни старался не читать прессу. Увидел, что есть много мнений об этом противостоянии. В такие моменты обычно закрываешься. Возможно, это действительно интересное противостояние. Но у меня никакого волнения или давления нет.

Против хороших команд и сильных тренеров играть интересно. Прежде всего для моего опыта, для моего потенциала. Будут интересные игры. Всегда интересно играть против команды и тренера с другой системой игры.

Мы не стали обращаться насчет переноса игры 1-го в чемпионате Азербайджана. В АФФА поинтересовались этим, спасибо им. Но мы не стали переносить. У нас есть футболисты, которым важна игровая практика для набора формы.

«Ференцварош» - самый сильный наш соперник в этой Лиге чемпионов? Если венгры добрались до этой стадии, значит, они в более лучшем состоянии, чем наши предыдущие соперники. Чемпионат Венгрии, возможно, сильнее нашего. Но у нас тоже есть опыт. Нам выпал шанс, который мы постараемся использовать. Посмотрим, как получится.

«Ференцварош» – очень сбалансированная команда, у них хорошая оборона и линия атаки. Постараемся оказать достойное сопротивление.

Как я отношусь к тому, что завтра на матче будет работать VAR? Это дополнительная нагрузка для футболистов, потому что ничто теперь не останется без внимания. Надеюсь, завтра ни одна из команд не пострадает от судейства. Верим, что будут справедливые решения. Порой даже при VAR бывают спорные вердикты. Надеюсь, что судейство завтра обсуждаться не будет».