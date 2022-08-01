Россия снова ударила ракетами по мирной Виннице обновлено
В небе над Винницкой областью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Сейчас в области, как и во всей Украине, объявлена воздушная тревога.
Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.
Не менее пяти взрывов прогремели в Виннице.
Нанесена серия ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры региона, сообщает российский телеграм-канал «Военный обозреватель».