В небе над Винницкой областью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Сейчас в области, как и во всей Украине, объявлена воздушная тревога.

Борзов просит всех жильцов оставаться в укрытиях.