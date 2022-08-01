Москва: Германия восемь лет Украине помочь не могла, а уже Тайвань им подавай

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин поможет Тайваню в случае "нападения" Китая. Своим мнением Захарова поделилась в личном Telegram-канале.

Мария Захарова отметила то, что Бербок не уточняет, как именно Германия поможет Тайваню.

Официальный представитель МИД России напомнила, что Германия "восемь лет Украине помочь не могла, а уже Тайвань им подавай".

Также Захарова назвала тех, кто делает похожие на слова Бербок заявления, "помощниками-провокаторами" и "душителями свободного мира".