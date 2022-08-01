По словам представителей Минобороны Китая, армия страны будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать "независимость Тайваня".

Также сообщается, что на фоне визита на Тайвань спикера американской Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в качестве контрмер проведет ряд целенаправленных военных мероприятий.

Армия Китая находится в режиме повышенной боеготовности. Об этом сообщает Минобороны КНР.

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Армия Китая проведет военные учения в шести регионах вокруг острова Тайвань на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщается в Twitter газеты Global Times.

Сообщается, что учения пройдут с четверга по воскресенье.

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — говорится в сообщении Global Times.