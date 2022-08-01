«Каковы сильные стороны «Карабаха»? Понятно, что мы изучаем соперника, а он – нас. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Ни о том, ни о другом я сейчас говорить не буду, потому что завтра у нас игра. Могу сказать, что «Карабах» - хорошая команда. На таком уровне слабых команд не бывает», - говорит российский специалист.

По мнению Черчесова, фаворита в завтрашнем матче нет, но у «Карабаха» преимущество домашних стен.

«Завтра новый матч, все начинается с нуля. Понятно, что домашняя команда имеет определенный бонус. Я бы не стал называть завтра кого-то фаворитом. Но мы играем выездной матч против команды, которая дома играет очень качественно.

У «Карабаха» есть определенный стиль. Они привыкли играть в своем стиле. Другое дело, что есть соперник, который позволяет или нет играть так, как привычно.

«Карабах» много лет подряд попадает в групповой этап? Это означает, что у команды есть определенный уровень, и она этот уровень поддерживает. Но опасаться соперника не надо. Его надо уважать, изучать и делать все, чтобы обыграть.

Если сравнивать «Карабах» с нашими предыдущими соперниками в этой Лиге чемпионов – казахским «Тоболом» и словацким «Слованом», то оценку можно дать после игры. В таких противостояниях в любом случае все решается в ответных матчах».

У Черчесова спросили, за счет чего Гурбану Гурбанову удается так долго – 14 лет – руководить «Карабахом».

«Чтобы долгое время тренировать, надо знать свою профессию, любить и ценить. У «Карабаха» есть успехи, команда выигрывает. Наверное, Гурбан Гурбанов любит этот клуб и не хочет уходить. Плюс, видимо, есть совместимость и общий язык с руководством клуба».

К противостоянию «Карабаха» и «Ференцвароша» очень большой интерес проявляет российская пресса. По словам Черчесова, «в этом нет ничего удивительного, так как это Лига чемпионов».

Отвечая на вопрос о своих играх на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и о нашем прославленном арбитре Станислав Саламович сказал:

«Бахрамова знают не только в России, но и во всем мире. Да, я играл тут. Помню свой последний матч на этом стадионе. Выстапл еще за московский «Локомотив». Сыграли 1:1. Помню, Игорь Пономарев забил мне с пенальти».