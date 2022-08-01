Информационные провокации продолжаются: азербайджанские женщины не должны купаться на пляжах вместе с мужчинами что происходит?

Ульвия Худиева, собкор

Haqqin.az продолжает дискуссию вокруг возникшего информационного хаоса в соцсетях. Анонимные центры вбрасывают в информационный поток страны провокационные тезисы, напрямую угрожающие информационной безопасности и светским устоям государства. Информационный хаос продолжается при полном бездействии правоохранительных органов.

В азербайджанском сегменте соцсетей уже несколько дней не стихают споры и обмен колкими репликами вокруг моральных откровений некоего Тайяра Гусейнли. Сей господин, именующий себя «теологом», сомневается в мужских достоинствах глав семей, посещающих пляжи вместе с женами и детьми, а заодно возмущается женщинами, которые позволяют себе появляться на пляжах в… купальниках.

Необразованные теологи вроде Тайяра Гусейнли продолжают бросать вызов светским устоям азербайджанского государства

Характерно, что моральная проповедь Тайяра Гусейнли, который долгое время работал ахундом в одной из мечетей и даже, по его словам, имеет профильное религиозное образование, прозвучала вслед за распространенным в соцсетях скандальным видео, на котором некий мужчина оскорбляет отдыхающих на пляже женщин, пытаясь их таким образом «нравственно образумить».

Конечно, можно было бы не обращать внимания на уродливые проявления заботы о «чистоте нравственности», списав их на неизбежный процент маргиналов, с которыми сталкиваются даже в самых просвещенных обществах, если бы не одна тревожная тенденция: за последнее время в соцсетях появилась большая армия троллей, которые искренне поддерживают эти средневековые идеи и на полном серьезе предлагают создавать в Азербайджане отдельные пляжи для женщин. Кстати, эта же армия троллей призывает запретить продажу алкогольных напитков.

Полагаем, бесполезно напоминать этим горе-блюстителям «духовной чистоты» о том, что Азербайджан - светская страна, в которой религия отделена от государства, а ее использование в качестве идеологического оружия не только неприемлемо, но и наказуемо.

По-видимому, нужны более эффективные методы убеждения, но это - уже тема другого материала.

Теолог Эльшад Мири недоумевает и разводит руками

«Мы живем в светском государстве, - подчеркивает богослов Эльшад Мири. – А это значит, что люди, не имеющие религиозных убеждений, обладают теми же гражданскими правами, что и верующие. К слову, такой подход не противоречит религиозным догматам. Разве не сказано в Коране, что каждый человек имеет право выбора?».

По мнению Мири, поведение религиозных фанатиков является показателем их духовного несовершенства, как человеческих существ.

«Как правило, как только речь заходит о женщинах, эти люди, кичащиеся своей набожностью и духовной чистотой, моментально утрачивают способность мыслить здраво, - считает богослов. - Им и в голову не приходит, что человека надо ценить именно за то, что он личность, творение Всевышнего, независимо от того, мужчина он или женщина».

Эльшад Мири убежден, что за примитивизмом и агрессивностью таких людей стоят определенные силы, заинтересованные в навязывании азербайджанскому обществу традиций и нарративов, которые ему совершенно не свойственны.

Поскольку дискриминирующие обвинения адресованы, в основном, женщинам, haqqin.az обратился за комментарием к Талии Ибрагимовой, возглавляющей один из отделов Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей.

По словам нашей собеседницы, Госкомитет неоднократно обращался в МВД по поводу фактов публичной дискриминации женщин, в том числе, в связи со случаями разжигания ненависти по отношению к ним.

В соцсетях разворачивается активная кампания: женщинам нельзя купаться вместе с мужчинами

«Можно не сомневаться в том, что эта безобразная кампания в соцсетях не пройдет мимо внимания правоохранительных органов, - заверила нас Талия Ибрагимова. – Также нет ни малейших сомнений, что лица, разжигающие ненависть, понесут наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. К сожалению, у Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей нет других полномочий, кроме права собирать информацию и обращаться в соответствующие органы».

В свою очередь, Осман Гюндуз, президент Азербайджанского интернет-форума, заявил корреспонденту haqqin.az, что использование социальных сетей и Интернета для незаконных действий, а также для распространения материалов, содержащих оскорбления, клевету и шантаж, запрещены законом.

«Есть моменты, регламентированные законодательством, - подчеркнул Осман Гюндуз. - Порой мы сталкиваемся со случаями неправомерного использования Интернета. Чтобы свести их к минимуму, необходимо систематически доносить до пользователей соцсетей меру их личной ответственности за неправомерные высказывания, а также неотвратимость наказания за это».

По словам нашего собеседника, и государственные, и общественные учреждения должны не только контролировать и расследовать подобные случаи, но и принимать в зависимости от результата конкретные меры.

Что же касается отдельных «теологов» и их последователей, засоряющих соцсети идеями весьма и весьма сомнительного толка, хочется сориентировать их географически и указать, что благодатная площадка для высказывания их средневековых соображений относительно морали и нравственности находится не в Баку, а километров на 300 южнее.