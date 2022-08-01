Ульвия Худиева, собкор 19:47

Haqqin.az продолжает дискуссию вокруг возникшего информационного хаоса в соцсетях. Анонимные центры вбрасывают в информационный поток страны провокационные тезисы, напрямую угрожающие информационной безопасности и светским устоям государства. Информационный хаос продолжается при полном бездействии правоохранительных органов. В азербайджанском сегменте соцсетей уже несколько дней не стихают споры и обмен колкими репликами вокруг моральных откровений некоего Тайяра Гусейнли. Сей господин, именующий себя «теологом», сомневается в мужских достоинствах глав семей, посещающих пляжи вместе с женами и детьми, а заодно возмущается женщинами, которые позволяют себе появляться на пляжах в… купальниках.

Характерно, что моральная проповедь Тайяра Гусейнли, который долгое время работал ахундом в одной из мечетей и даже, по его словам, имеет профильное религиозное образование, прозвучала вслед за распространенным в соцсетях скандальным видео, на котором некий мужчина оскорбляет отдыхающих на пляже женщин, пытаясь их таким образом «нравственно образумить». Конечно, можно было бы не обращать внимания на уродливые проявления заботы о «чистоте нравственности», списав их на неизбежный процент маргиналов, с которыми сталкиваются даже в самых просвещенных обществах, если бы не одна тревожная тенденция: за последнее время в соцсетях появилась большая армия троллей, которые искренне поддерживают эти средневековые идеи и на полном серьезе предлагают создавать в Азербайджане отдельные пляжи для женщин. Кстати, эта же армия троллей призывает запретить продажу алкогольных напитков. Полагаем, бесполезно напоминать этим горе-блюстителям «духовной чистоты» о том, что Азербайджан - светская страна, в которой религия отделена от государства, а ее использование в качестве идеологического оружия не только неприемлемо, но и наказуемо. По-видимому, нужны более эффективные методы убеждения, но это - уже тема другого материала.

«Мы живем в светском государстве, - подчеркивает богослов Эльшад Мири. – А это значит, что люди, не имеющие религиозных убеждений, обладают теми же гражданскими правами, что и верующие. К слову, такой подход не противоречит религиозным догматам. Разве не сказано в Коране, что каждый человек имеет право выбора?». По мнению Мири, поведение религиозных фанатиков является показателем их духовного несовершенства, как человеческих существ. «Как правило, как только речь заходит о женщинах, эти люди, кичащиеся своей набожностью и духовной чистотой, моментально утрачивают способность мыслить здраво, - считает богослов. - Им и в голову не приходит, что человека надо ценить именно за то, что он личность, творение Всевышнего, независимо от того, мужчина он или женщина». Эльшад Мири убежден, что за примитивизмом и агрессивностью таких людей стоят определенные силы, заинтересованные в навязывании азербайджанскому обществу традиций и нарративов, которые ему совершенно не свойственны. Поскольку дискриминирующие обвинения адресованы, в основном, женщинам, haqqin.az обратился за комментарием к Талии Ибрагимовой, возглавляющей один из отделов Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей. По словам нашей собеседницы, Госкомитет неоднократно обращался в МВД по поводу фактов публичной дискриминации женщин, в том числе, в связи со случаями разжигания ненависти по отношению к ним.