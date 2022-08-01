В США арестован еще один гражданин Азербайджана Орхан Гусейнов

Полиция американского штата Пенсильвания задержала 29-летнего гражданина Азербайджана за кражу игрушек. По сообщениям американских СМИ, гражданин Азербайджана по имени Орхан Гусейнов проник в квартиру в минувшее воскресенье, взломав дверь, и украл игрушечный грузовик. Согласно отчету полиции, стоимость двери, которую сломал Гусейнов, составляет 600, а игрушка, которую он украл, стоит 1 доллар.

По данным полиции Нью-Йорка, инцидент произошел днем на Бродвей-роуд в Нью-Стэнтоне, штат Пенсильвания. Согласно документам, представленным суду, на допросе в полиции Орхан Гусейнов заявил, что просто гулял, увидел «исторический дом», захотел зайти внутрь и увидеть дом изнутри. Однако полиция сообщает, что Гусейнов выломал входную дверь, прежде чем войти в дом и забрать игрушечный грузовик.

В своем заявлении Гусейнов сказал, что он остановился в отеле Days Inn в Нью-Стэнтоне. Его друг спал в отеле, а Гусейнову стало скучно, и он захотел прогуляться. Согласно заявлению, представленному полицией в суд, Гусейнов ехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес со своим другом. Когда его задержали, у него был азербайджанский паспорт. Гусейнова задержали, но ему до сих пор не предъявлено обвинение во взломе двери квартиры и краже.

Отметим, что недавно в США был арестован еще один гражданин Азербайджана. Но с более серьезными обвинениями. Так, 23-летний гражданин Азербайджана Халид Мехтиев был задержан при проведении наблюдений перед домом известного иранского диссидента и борца за права женщин Масих Алинежад в Бруклинском районе Нью-Йорка. В его машине были обнаружены автомат АК-47, пистолет, а также два полных магазина.