Аскер Манафов, собкор 20:55

Блестящая победа в 44-дневной войне, одержанная азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вошла в современную мировую историю как образец высокого профессионализма при проведении боевых действий. Сегодня, на примере героев, проявивших при освобождении оккупированных Арменией земель чудеса храбрости и самопожертвования, воспитываются новые поколения азербайджанских юношей и девушек. Ни для кого не секрет, что азербайджанское государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и семьях наших шехидов. Оперативное и четкое решение их социальных проблем является приоритетной задачей, что неоднократно подтверждал президент Ильхам Алиев, возложивший выполнение этой задачи на Министерство труда и социальной защиты населения. Впрочем, об этом говорят и сами фронтовики, с которыми удалось побеседовать корреспондентам haqqin.az.

Хаям Фарзалиев, родившийся в Агджабединском районе, с гордостью рассказывает о своей службе в рядах спецназа. Ветеран был немногословен, приходилось внимательно прислушиваться к каждому его слову. Вот его короткий рассказ. «Я участвовал в боях за освобождение Физули, Джебраила, Губадлы и Ходжавенда. Особую храбрость наше подразделение проявило при освобождении Губадлы. В боях за Ходжавенд, в Гызылгая, рядом со мной взорвалась граната, и я получил тяжелое ранение. О дальнейшей службе в спецназе пришлось забыть. Но отчаяния и одиночества я не чувствую. С тех пор государство окружило меня заботой и вниманием. Я был награжден медалями «За отличие в боях», а также «За воинскую службу». А в конце разговора ветеран вдруг по-военному четко произнес: «Каждый из нас готов по приказу Верховного главнокомандующего вновь пойти в бой за Родину». В словах Хаяма Фарзалиева не было ни капли пафоса - только гордость за свое подразделение и за одержанную победу, которая рвалась из глубины души. Другой ветеран Отечественной войны, Фиридун Гулиев, рассказывая нам о своей военной судьбе, отметил роль, которую сыграл в ней лично глава государства. «Наше подразделение спецназа вступило глубокой ночью на территорию Ходжавендского района, - рассказал ветеран. - С этой стороны враг нас не ждал - попасть сюда можно было только по старой крутой горной тропе. В результате мы смогли открыть путь для продвижения других наших частей в направлении Шуши и Красного базара - они контролировались именно со стратегической высоты, которую нам удалось захватить. Сделать это было очень не просто. Но в тот момент бойцов спецназа поддерживали слова нашего президента и главнокомандующего. Его решительность, его вера в победу придавали нам дополнительные силы, каждый боец верил, что нас никто не сможет остановить, что никакая сила не сможет преградить путь нашей армии…» После этих слов Фиридун Гулиев запнулся, а потом смущенно добавил:

«Государство не оставило меня без внимания. Я награжден медалями «За освобождение Ходжавенда», «Участник Отечественной войны», «За отличие в воинской службе» III степени, а также обеспечен стипендией президента Азербайджанской Республики». Отличился в боях за освобождение Физули, Джебраила, Ходжавенда и Ульви Салаев, который пошел на войну добровольцем. Ульви до сих пор трудно поверить, что ему удалось выбраться живым из кровопролитных боев. Может, именно поэтому он говорит не о своих боевых заслугах, а о заботе, которую проявляет государство к ветеранам войны. «Я награжден медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Лачина», - рассказал Ульви Салаев. - При выполнении боевого задания в Ходжавендском районе рядом взорвался минометный снаряд, и я получил ранения обеих ног. В госпитале мне ампутировали правую ногу. Министерство труда обеспечило меня высокотехнологичным протезом последнего поколения».