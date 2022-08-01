Китай пообещал «сильный и мощный» ответ на визит Пелоси на Тайвань

Посол Китая в США Цинь Ган в эфире телеканала CNN заявил, что ответ его страны на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет сильным и мощным.

«Мы собираемся предпринимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным», — сказал Ган.