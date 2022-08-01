Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с просьбой легализовать однополые браки в Украине. Обращение инициировала Анастасия Совенко – оно набрало более 28,5 тысячи подписей, пишет «Украинская правда».

Президент ответил , что, согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

Конституция не может быть изменена во время военного положения, однако правительство разрабатывало варианты относительно легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.

Зеленский обратился к премьер-министру, чтобы рассмотреть изложенное в петиции предложение.