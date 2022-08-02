Россиян лишили даже этой возможности

Гражданам России запретили сдавать международный экзамен по английскому языку в формате TOEFL (Test of English as a Foreign Language), который организует компания ETS.

Платформа при попытке указать российское гражданство выдает сообщение о невозможности зарегистрироваться на экзамен. "В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами министерства США (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос", - написано в сообщении на сайте.

Однако служба поддержки на сайте TOEFL не предоставила никаких официальных запрещающих документов на запросы журналистов.