Акар: «Разве установка оружия перед нашим носом не представляет угрозы для нашей страны?»
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Турция предпримет «упреждающие действия», если Афины не выполнят требования о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря. Об этом сообщают турецкие СМИ.
«Разве установка оружия перед нашим носом не представляет угрозы для нашей страны? Разве это не дает права на самооборону?» - заявил министр.
Акар обвинил Грецию в «агрессивной риторике» в отношении Анкары, заявив, что увеличение ее оборонного бюджета в пять раз говорит о том, что страна «что-то замышляет» против Турции.
Кроме того, по словам турецкого министра обороны, Греция делает «все возможное», чтобы предотвратить продажу Турции оружия и военной техники, в том числе американские истребители F-16 и немецкие подводные лодки.
Он также обвинил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и министра иностранных дел Никоса Дендиаса в «использовании агрессивной риторики и агрессивных действий», направленных на то, чтобы испортить «потенциальный позитивный климат, который может быть создан между двумя странами».