Акар: «Разве установка оружия перед нашим носом не представляет угрозы для нашей страны?»

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Турция предпримет «упреждающие действия», если Афины не выполнят требования о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Разве установка оружия перед нашим носом не представляет угрозы для нашей страны? Разве это не дает права на самооборону?» - заявил министр.

Акар обвинил Грецию в «агрессивной риторике» в отношении Анкары, заявив, что увеличение ее оборонного бюджета в пять раз говорит о том, что страна «что-то замышляет» против Турции.