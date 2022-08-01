США пообещали не «бряцать оружием»

Соединенные Штаты не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не будут вовлекаться в «бряцанье оружием». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Видео выступления Кирби опубликовал на ютуб-канале Белого дома.

«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием», – сказал представитель Белого дома.