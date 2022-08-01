США пообещали не «бряцать оружием»
Соединенные Штаты не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не будут вовлекаться в «бряцанье оружием». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Видео выступления Кирби опубликовал на ютуб-канале Белого дома.
«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в «бряцанье оружием», – сказал представитель Белого дома.
По его словам, Пекин «в долгосрочной перспективе» продолжит принимать ответные меры, в том числе, возможно, проводить масштабные учения.
«Я не могу привести вам точные сроки, как долго это продлится. Однако мы ожидаем, что они определенно продолжат реагировать и после окончания данного визита», – отметил Кирби.
При этом он подчеркнул, что визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в американо-китайских отношениях, и власти Соединенных Штатов не стремятся к этому.