В США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня
Власти США не поддерживают независимость Тайваня и недавно доводили эту позицию до китайских властей на высшем уровне. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон выступает против любых односторонних изменений статус-кво в ситуации с Тайванем с любой стороны, сообщает ТАСС.
"Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы заявляли, что ожидаем, что разногласия по обе стороны Тайваньского пролива будут разрешены мирными средствами", – отметил Кирби.
Он добавил, что тема Тайваня обсуждалась в ходе телефонной беседы между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Тем не менее Белый дом не стал препятствовать спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси совершить визит на остров.