В США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

Власти США не поддерживают независимость Тайваня и недавно доводили эту позицию до китайских властей на высшем уровне. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон выступает против любых односторонних изменений статус-кво в ситуации с Тайванем с любой стороны, сообщает ТАСС.

"Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы заявляли, что ожидаем, что разногласия по обе стороны Тайваньского пролива будут разрешены мирными средствами", – отметил Кирби.