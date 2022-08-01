Москва снова пугает: Гибридная война против России чревата ядерным конфликтом

Гибридная война против России чревата ядерным конфликтом, победителей в котором быть не может. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Грубое нарушение принципа равной и неделимой безопасности в результате вредоносной экспансии военного блока стран, претендующих на безраздельное военно-стратегическое и геополитическое доминирование спровоцировало острый кризис в центре Европы", - указал Вишневецкий. По его словам, "против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами".

"Россия неизменно привержена благородной цели по построению мира, свободного от ядерного оружия", - указал Вишневецкий, отметив, что РФ выполняет "в полном объеме свои международные обязательства, в том числе по статье шестой ДНЯО".