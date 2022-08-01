«Украинская армия не потеряла ни одной установки HIMARS»

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать россиян с помощью РСЗО HIMARS. По состоянию на начало августа ВСУ не потеряли ни одной установки, переданной США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего войсками Оперативного командования «Юг» Андрея Ковальчука изданию Tablet Magazine.

По его словам, даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно Вооруженные силы Украины используют реактивные системы залпового огня.

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", - отметил Ковальчук.