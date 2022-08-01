США призвали своих граждан не посещать ряд мест в Ереване

Посольство США в Армении призвало своих граждан избегать посещений ряда мест в Ереване на фоне сообщений о минировании ряда мест в городе. Об этом отмечается на сайте диппредставительства.

"По данным местных властей, экстренные службы в настоящее время расследуют угрозы взрыва в аэропорту "Звартноц", на всех станциях метро, в мэрии и Национальном Собрании. Пожалуйста, избегайте указанных мест и следите за новостями о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 августа в 18:59 в Наццентр кризисного управления поступили сигналы о минировании всех станций метро, аэропорта "Звартноц", по адресу Баграмяна 19, а также во всех важнейших военных и гражданских объектах. Позже в МЧС заявили, что работа метрополитена временно приостановлена: проводится осмотр территории, а работы по осмотру в аэропорту и мэрии завершены и взрывные устройства не обнаружены.