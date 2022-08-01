Экс-канцлер Шредер: Кремль хочет решения путем переговоров

Россия хочет найти дипломатическое решение войны в Украине, и достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна может продолжить путь вперед, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный своей дружбой с российским президентом Владимиром Путиным.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - сказал Шредер в интервью еженедельнику Stern, вещательной компании RTL и телеканалу n-tv. Его заявления приводит BBC.

По словам Шредера, он встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе. "Первый успех - это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", - добавил бывший канцлер.

Шредер, занимавший пост канцлера с 1998 по 2005 год, критиковал войну в Украине, но отказался осудить Путина, которого по-прежнему называет своим близким другом, за что сам подвергся осуждению в своей стране.

Дистанцирование от Путина сейчас не поможет ситуации, сказал он в интервью.