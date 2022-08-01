Пентагон опровергает заявление Шойгу

Пентагон опроверг утверждения Кремля о том, что с начала войны в Украине российские военные уничтожили шесть американских ракетных комплексов HIMARS. Об этом сообщает «Голос Америки».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу, по сообщению российских СМИ, заявил, что начиная с 24 февраля Россия уничтожила шесть комплексов HIMARS.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они явно являются очередной ложью», – заявил исполняющий обязанности официального представителя Пентагона Тодд Брессейл.

«В действительности украинцы с поразительной точностью и эффективностью используют каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого и преступного вторжения России», – добавил Брессейл.

Agence France-Presse отмечает, что Россия регулярно заявляет о нанесении ударов по HIMARS, однако в Москве еще ни разу не представили доказательств этим утверждениям.