Китай обещает властям Тайваня «бездну катастрофы»

Конфронтация между материковым Пекином и Тайбэем создана преднамеренно Демократической прогрессивной партией (ДПП) Тайваня и президентом острова Цай Ивень, это грозит им потерей власти и бедствием. Об этом заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает китайское госагентство Синьхуа.

«Предостерегаем Цай Инвэнь и власти ДПП от сговора с внешними силами для осуществления провокаций по «независимости», в корыстных эгоистических и партийных целях, что в итоге только ускорит собственное уничтожение и толкнет Тайвань в бездну катастрофы», – сказал Сяогуан.

По его словам, приглашение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвало мирное развитие отношений между сторонами Тайваньского пролива. Сяогуан считает, что сепаратистское движение в Тайване не будет успешным, «а предательство интересов страны и нации приведет к полному провалу».

Он подчеркнул, что «никому и никакой силе» не следует недооценивать «твердую волю и мощную способность китайского народа» в области защиты территориальной целостности и национального суверенитета.

Во вторник, 2 августа, Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Она посетила тайваньский парламент, встретилась с Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире». Главной целью своего визита Пелоси назвала поддержку «яркой и динамичной» демократии на Тайване. В Пекине подвергали критике ее планы прилететь на Тайвань, указывая, что это станет «подрывом отношений» между КНР и США.