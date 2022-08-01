Тбилиси ответил Медведеву

«Медведев ушел, это прошлое», - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, комментируя заявление экс-президента России, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Грузия была создана в нынешних границах во времена Российской империи. Он утверждает, что «до присоединения Грузии ее вообще не существовало». Пост был удален, однако многие известные российские журналисты и общественники успели сохранить скриншоты. Позже помощник Медведева в аппарате СБ Олег Осипов сообщил о взломе аккаунта политика во «ВКонтакте».

Спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе удовлетворило объяснение, согласно которому, страницу Медведева взломали. Дипломат заявил, что не будет обсуждать пост Медведева со своим российским визави на переговорах по гуманитарным вопросам Григорием Карасиным.

По словам депутата парламента Грузии, бывшего спикера и одного из лидеров «Грузинской мечты» Арчила Талаквадзе, такие утверждения только подчеркивают, что Грузия находится в регионе, где ей со всех сторон угрожает опасность. «Грузия имеет историю существования в пять тысяч лет, и никто не может переписать эту историю. Это заявление и последующие разъяснения еще раз подтверждают, какой сложный коридор, на волоске от гибели, приходится преодолевать Грузии в сложном регионе во время, полное опасностей и вызовов, когда мир в Грузии находится под угрозой со всех сторон. Мы продолжаем нашу мирную борьбу в соответствии с международными принципами для восстановления нашей территориальной целостности и долгосрочной безопасности. Это задача номер один нашего правительства», - сказал Талаквадзе.