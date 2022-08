Вечер вступительной речью открыла ведущая Кямаля Махмудова. Она рассказала о весьма успешной деятельности CELT High School, особо подчеркнув, что «мы можем гордиться нашей молодежью», которая, набрав в этом году высокие баллы, сможет получить степень бакалавра в престижных вузах мира. А среди них такие именитые учебные заведения, как University of Birmingham, Queen Mary University, University of Sheffield, University of Monash, University of Southampton, KU Leuven, George Mason University, Hofstra University, University of Nottingham, EPITA School of Engineering & Computer Science in Paris GPA, Ferris State University, City University of London, Lancaster University, Wilfrid Laurier University, University of Windsor, Algoma University, University of Waterloo, University of Toronto, University of Manitoba, University of New Brunswick, University of Regina и другие.

Затем слово было предоставлено Чингизу Абдуллаеву, который, несмотря на напряженный график, нашел время поздравить выпускников CELT High School с успехом. В своем выступлении писатель отметил, что образование - одна из главных составляющих общества.

«Наше будущее и развитие связаны с ним. И Победу во Второй Карабахской войне мы одержали благодаря грамотным и образованным кадрам», - подчеркнул Чингиз Абдуллаев.

В заключение народный писатель признался, что сегодня безмерно гордится тем, что «в Азербайджане такие грамотные дети, которые получили прекрасную возможность прославить свой народ во всем мире». Вручая дипломы выпускникам CELT High School, Чингиз Абдуллаев сказал: «Верю, что наступит время, и я буду с гордостью говорить – вот этому парню или девушке в свое время диплом вручал я!»

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев в своем выступлении заявил, что вне зависимости от того, останутся эти ребята после учебы жить за границей или вернутся на родину, в каждом из них всегда будет жить Азербайджан, и где бы они ни находились, они всегда будут представлять свою страну.