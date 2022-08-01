Китай частично приостановил торговлю с Тайванем
Китай частично приостановил торговлю с Тайванем в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, сообщили в Министерстве коммерции КНР.
Согласно данным министерства, заморожен экспорт песка, запрет вступил в силу немедленно. Вместе с тем Главное таможенное управление КНР прекратило ввоз цитрусовых, замороженного филе скумбрии и охлажденных рыб-сабель с острова Тайвань. Как долго будут действовать ограничения, неизвестно.