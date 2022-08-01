Пелоси рассказала о будущем Тайваня и США

О будущем сотрудничестве Тайваня и США на встрече с парламентом в Тайбэе рассказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишет Reuters.

В начале своего выступления она поблагодарила главу Тайваня Цай Инвэнь за лидерство и теплый прием. После она перешла к главным, по ее мнению, темам для обсуждения.

Нэнси Пелоси сделала акцент на том, что США хочет развивать производство чипов. Для этого им нужна помощь Тайваня как лидера в этой сфере.

Американский спикер отметила, что необходимо углублять сотрудничество между парламентами Тайбэя и Вашингтона. «Сейчас как никогда важна солидарность Америки с Тайванем, - сказала Пелоси, обращаясь к Цай Инвэнь». По ее словам, решимость Америки сохранить демократию на острове и в остальном мире остается непреклонной.