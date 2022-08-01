«Опасные зоны»: Китай закрыл для самолетов шесть зон у Тайваня
Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня, «опасными зонами» в предупреждении названы шесть районов, сообщает Bloomberg.
Ограничения вводятся с 12:00 четверга до 12:00 воскресенья по местному времени.
Также 3 августа комментатор китайской армейской газеты «Цзефанцзюнь бао» написал, что в условиях, когда Пелоси посещает Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций ради защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.