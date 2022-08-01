Кроме того, часть лиц, обратившихся в Комиссию с целью принятия решения о назначении лечения, были направлены на соответствующие обследования, а другим лицам, не нуждающимся в лечении, рекомендовано оставаться под наблюдением врача. На учет также ставятся люди, которые по результатам обследований выздоровели от заболевания. Всего Комиссией, действующей в Клиническом медицинском центре, за 4 месяца текущего года принят 281 гражданин.

За апрель-июль 2022 года в рамках деятельности соответствующей Комиссии, созданной Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, привлечены к лечению и обеспечены бесплатными лекарственными препаратами 132 больных гепатитом В и С. Так, препарат «Теновир» был назначен 28 больным гепатитом В, препараты «Софосбувир» и «Дактатасвир» - 104 больным гепатитом С.

Для того чтобы люди, страдающие гепатитом В и гепатитом С, могли воспользоваться медицинскими услугами, в первую очередь необходимо оценить состояние их здоровья. Так, гражданам, являющимся больными или носителями гепатитов В и С, а также тем, кто ощущает симптомы заболевания или находился в контакте с инфицированным лицом, необходимо обратиться в поликлинику или Центр семейного здоровья по месту регистрации. Они привлекаются к осмотру по указанию врача-инфекциониста или семейного/участкового врача в указанных медицинских учреждениях. При невозможности проведения обследований в этих медицинских учреждениях пациенты направляются в соответствующее государственное лечебное учреждение. На следующем этапе медицинское учреждение, в котором гражданин состоит на учете, представляет в Комиссию его медицинские документы в соответствии с правилами подачи заявления на основании результатов обследования и врачебных предписаний.

Важно помнить, что новое лабораторно-инструментальное обследование не требуется, если пациент представляет врачу документ, подтверждающий факт заражения вирусом, выданный ему не ранее чем за 3 месяца до даты подачи. Для его принятия Комиссией поликлиника или Центр семейного здоровья по месту своей регистрации направляет электронное заявление секретарю Комиссии.

Граждане принимаются только по регистрации по средам в дату, заранее определенную Комиссией в порядке живой очереди. Секретарь Комиссии заранее уведомляет их о дате и приглашает на прием. В ходе приема принимается решение о том, нуждается ли пациент в лечении, и при необходимости ему назначаются дополнительные обследования. Если нет необходимости в дополнительном обследовании, Комиссия собирает анамнестические данные (подробную медицинскую информацию) и выслушивает жалобы больного. Далее принимается соответствующее решение и составляется заключение о состоянии здоровья пациента. Согласно заключению, за состоянием здоровья лица, которому предписано лечение, должен наблюдать направивший его врач. В конце Комиссия выдает привлеченному к лечению пациенту выписанный для него медицинский рецепт. По рецепту гражданин обеспечивается лекарственными препаратами Клиническим медицинским центром.

Не остаются без внимания и граждане, не нуждающиеся в лечении. Комиссия снабжает их всеми необходимыми медицинскими рекомендациями.

Отметим, что обеспечение лекарствами, назначенными для амбулаторного лечения гепатитов В и С, не входит в Пакет услуг ОМС. В настоящее время он включает только обследование на вирусы гепатита В и С, а также стационарное лечение.