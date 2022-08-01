МАГАТЭ требует информацию о ядерной программе Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возможности Ирана в ядерной сфере стремительно развиваются, передает IRNA.

"У них есть очень амбициозная и сложная ядерная программа, которая должна находиться под соответствующим наблюдением. Если мы хотим предложить миру надежные гарантии того, что значительная и растущая ядерная программа Ирана предназначена исключительно для мирных целей, Иран должен предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ, соразмерный широте и глубине этой программы, и предоставить нам необходимую и полную информацию", - сказал он на пресс-конференции.

На вопрос, означает ли это наличие возможности для создания ядерного оружия, Гросси ответил, что предпочитает обсуждать не оружие, а вопросы, входящие в его компетенцию, в частности, мониторинг за ядерной программой. По его словам, программа движется вперед очень быстро, и не только вперед, но и в стороны. Она растет и по возможностям, и по масштабам, отметил он.