Войска России нанесли удары по Николаеву и Харькову

Россияне нанесли по Харькову два ракетных удара, снаряды были выпущены из Белгорода, утверждает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В Холодногорском районе ракета попала в землю, в Новобаварском - ударила по территории неназванного гражданского промышленного объекта. Кроме того, обстреляны Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы региона, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а в городе Чугуев - складские помещения учебного заведения, добавил Синегубов.

Кроме того, в Николаеве утром 3 августа прогремели взрывы, сообщил мэр Александр Сенкевич. По его словам, в одном из районов города вспыхнул пожар, в другом разрушен супермаркет. Спасательные службы работают на месте происшествия. Сенкевич не уточнил, есть ли погибшие и раненые, но пообещал поделиться новыми данными в скором времени.