Молдова рассказала об альтернативе газу из России

Альтернативой российскому газу может стать древесина ивы. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, сообщает телеканал tv8.md.

Деревья могут стать источником альтернативной энергии. Ивы, по словам вице-премьера, являются источником биомассы, из которой можно сделать топливо. Его могут использовать как госучреждения, так и простые граждане. Андрей Спыну отметил, что этот проект не для грядущей зимы. «Как бы быстро она не росла, за год она не вырастет», - сказал он.

Правительство попросило Министерство сельского хозяйства выделить 100 гектаров земли для посадки ив.

Молдова сейчас пытается выйти из газового кризиса и активно ищет альтернативные источники энергии.