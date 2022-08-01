Инара Рафикгызы, собкор 10:47

Журналисты, освещающие скандальное «дело МНБ», были откровенно ошеломлены, встретив перед зданием суда обвиняемых по делу Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова, облаченных в… адвокатские мантии. То есть экс-полковники упраздненного МНБ, над которыми висят обвинения в многочисленных тяжких преступлениях, отныне будут выступать на заседаниях в качестве адвокатов. Просто невероятно!

Как же получилось, что «оборотни в погонах», которые во время работы в Следственном управлении МНБ вымогали деньги у предпринимателей и шантажировали своих узников, не только стали членами Коллегии адвокатов, но еще и были избраны во время следствия над ними?! Известный адвокат Эльчин Садыгов рассказал haqqin.az, что больше всего проблем адвокатам создавали во время своей работы в МНБ именно Мамедов и Алекперов. Как правило, они угрожали арестованным и заставляли их отказываться от услуг адвокатов. «За время своей работы в МНБ эти люди постоянно принижали достоинство нашей профессии, - подчеркнул Садыгов. – Да и сами они непонятно каким образом стали членами Коллегии адвокатов только для того, чтобы в их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста».

В то же время Осман Кязимов, адвокат Заура Алиева, одного из потерпевших по уголовному делу Мовлама Шихалиева и других экс-сотрудников упраздненного МНБ, в разговоре с корреспондентом haqqin.az обратил внимание на то, что приговор суда в отношении свежеиспеченных членов Коллегии адвокатов пока не вынесен. «Если нет приговора суда, значит, нет и законного запрета, - отметил Кязимов. - Если бы в Коллегии знали, что против Мамедова и Алекперова возбуждено уголовное дело, вряд ли им позволили бы надеть мантии адвокатов». Но как же все-таки два бывших высокопоставленных офицера спецслужб, уличенные показаниями десятков свидетелей в вымогательстве, рэкетирстве и шантаже, сумели стать членами Коллегии адвокатов? Соответствует ли это букве Закона? Саттар Мамедов, юридический консультант аппарата Коллегии адвокатов, отвечая на вопросы haqqin.az, сказал, что прием названных лиц в Коллегию адвокатов закону не противоречит. По его словам, в статье 8, пункт 2 закона «Об адвокатах и адвокатуре» указывается, что адвокатами не могут быть лица, имеющие двойное гражданство и обязательства перед другими государствами. Кроме того, адвокатский статус не положен лицам, признанным в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; неспособным осуществлять адвокатскую деятельность в связи с умственными и физическими недостатками на основании медицинского заключения; имеющим непогашенную или неснятую судимость, а также те, в отношении кого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.