Как бандиты Махмудова стали членами Коллегии адвокатов? горячая тема
Журналисты, освещающие скандальное «дело МНБ», были откровенно ошеломлены, встретив перед зданием суда обвиняемых по делу Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова, облаченных в… адвокатские мантии.
То есть экс-полковники упраздненного МНБ, над которыми висят обвинения в многочисленных тяжких преступлениях, отныне будут выступать на заседаниях в качестве адвокатов.
Просто невероятно!
Как же получилось, что «оборотни в погонах», которые во время работы в Следственном управлении МНБ вымогали деньги у предпринимателей и шантажировали своих узников, не только стали членами Коллегии адвокатов, но еще и были избраны во время следствия над ними?!
Известный адвокат Эльчин Садыгов рассказал haqqin.az, что больше всего проблем адвокатам создавали во время своей работы в МНБ именно Мамедов и Алекперов. Как правило, они угрожали арестованным и заставляли их отказываться от услуг адвокатов.
«За время своей работы в МНБ эти люди постоянно принижали достоинство нашей профессии, - подчеркнул Садыгов. – Да и сами они непонятно каким образом стали членами Коллегии адвокатов только для того, чтобы в их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста».
В то же время Осман Кязимов, адвокат Заура Алиева, одного из потерпевших по уголовному делу Мовлама Шихалиева и других экс-сотрудников упраздненного МНБ, в разговоре с корреспондентом haqqin.az обратил внимание на то, что приговор суда в отношении свежеиспеченных членов Коллегии адвокатов пока не вынесен.
«Если нет приговора суда, значит, нет и законного запрета, - отметил Кязимов. - Если бы в Коллегии знали, что против Мамедова и Алекперова возбуждено уголовное дело, вряд ли им позволили бы надеть мантии адвокатов».
Но как же все-таки два бывших высокопоставленных офицера спецслужб, уличенные показаниями десятков свидетелей в вымогательстве, рэкетирстве и шантаже, сумели стать членами Коллегии адвокатов? Соответствует ли это букве Закона?
Саттар Мамедов, юридический консультант аппарата Коллегии адвокатов, отвечая на вопросы haqqin.az, сказал, что прием названных лиц в Коллегию адвокатов закону не противоречит.
По его словам, в статье 8, пункт 2 закона «Об адвокатах и адвокатуре» указывается, что адвокатами не могут быть лица, имеющие двойное гражданство и обязательства перед другими государствами. Кроме того, адвокатский статус не положен лицам, признанным в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; неспособным осуществлять адвокатскую деятельность в связи с умственными и физическими недостатками на основании медицинского заключения; имеющим непогашенную или неснятую судимость, а также те, в отношении кого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.
«В отношении этих лиц нет приговора суда, - подчеркнул Саттар Мамедов. – Это означает, что у них также нет судимостей. С этой точки зрения их членство в Коллегии адвокатов закону не противоречит».
Мухтар Мустафаев, член Президиума Коллегии адвокатов, заявил haqqin.az, что полномочия экс-сотрудников МНБ могут быть прекращены только при вступлении в законную силу решения суда.
Отметим, что на последнем судебном процессе в Бакинском военном суде прокурор потребовал для Ясина Мамедова двенадцать, а для Сахиба Алекперова – десять лет лишения свободы.
Таким образом, с чисто юридической точки зрения избрание двух бывших полковников расформированного МНБ в состав Коллегии адвокатов абсолютно законно.
Но есть еще и моральный аспект странного перерождения матерых нарушителей закона в его официальных защитников, вызывающий у всех законопослушных граждан Азербайджана резонный вопрос: не является ли допуск в состав Коллегии адвокатов членов банды Махмудова серьезным ударом по репутации этого правового института?