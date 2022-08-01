США хотят конфисковать иранский самолет в Аргентине

Запрос об аресте венесуэльского грузового самолета компании Emtrasur, находящегося на территории Аргентины, передал Минюст США Буэнос-Айресу. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

По данным ведомства, венесуэльская компания Emtrasur получила грузовой самолет Boeing 747-300M от иранской организации Mahan Air в обход американских санкций. В 2008 году Министерство торговли США запретило иранской авиакомпании участие в любых сделках с любыми товарами, экспортированными из США, но, как следует из материалов дела, венесуэльская компания Emtrasur допустила «реэкспорт воздушного судна между Каракасом (Венесуэла), Тегераном (Иран) и Москвой (Россия) без разрешения правительства США». Минюст США указал, что произведенный на территории США самолет должен быть конфискован «в связи с нарушением американских законов об экспортном контроле. Это касается несанкционированной передачи воздушного судна Mahan Air».

В июне 2022 года аргентинский суд запретил покидать страну экипажу самолета венесуэльской компании Emtrasur, состоявшего из пяти граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Командир экипажа был опознан как экс-офицер иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией. По итогам заседания 1 августа было разрешено покинуть Аргентину 12 членам экипажа - иранцу и 11 венесуэльцам.