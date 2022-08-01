Убивший свою бабушку Иманов предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 23-летнего жителя Баку Мурада Иманова, обвиняемого в убийстве своей бабушки.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сиявуш Гаджиев. Подготовительное заседание суда назначено на 12 августа.

Убийство произошло 11 апреля этого года в поселке Ени Сураханы. В прокуратуру Сураханского района поступила информация об убийстве 69-летней Натальи Поповой. В ходе следствия было установлено, что Мурад Иманов убил свою бабушку, нанеся ей множественные ранения в область горла. Инцидент произошел на почве личных отношений. Убив бабушку, Иманов положил ее тело в тележку и вынес из дома, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Тело пожилой женщины обнаружили на территории местного кладбища.

В прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Мурад Иманов был арестован в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.