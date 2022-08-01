«Нефтчи» заключил новое соглашение с футболистом турецкого клуба

Футбольный клуб «Нефтчи» вернул в свои ряды защитника Мерта Челика.

Турецкий защитник, имеющий азербайджанский паспорт, играл за «Нефтчи» на правах аренды с сентября 2020 года. После окончания минувшего сезона было объявлено, что Челик возвращается в «Истанбул Башакшехир», которому принадлежит. Однако сегодня бакинский клуб проинформировал, что 22-летний футболист еще один год проведет в «Нефтчи».

Он будет играть под 2-м номером. В «Нефтчи» Челик уже провел 38 матчей и забил 2 гола.