Мир ожидает новый кризис. На этот раз из-за Индии

Миру грозит новый этап продовольственного кризиса, так как в Индии погодные условия и высокая инфляция подкосили производство риса. Об этом сообщила Al Jazeera.

Индия поставляет около 40% мирового зерна 100 странам, основной ее рынок - Бангладеш, Китай, Непал и другие государства Востока. В Азии потребляется большая часть мирового риса. Это делает продукт жизненно важным для политической и экономической стабильности в регионе.

Однако в этом году Индия страдает от засухи и сильной инфляции. Посевные площади уже сократились на 13% из-за отсутствия осадков в некоторых районах. Это очень много в масштабах производства.