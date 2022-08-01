Мир ожидает новый кризис. На этот раз из-за Индии
Миру грозит новый этап продовольственного кризиса, так как в Индии погодные условия и высокая инфляция подкосили производство риса. Об этом сообщила Al Jazeera.
Индия поставляет около 40% мирового зерна 100 странам, основной ее рынок - Бангладеш, Китай, Непал и другие государства Востока. В Азии потребляется большая часть мирового риса. Это делает продукт жизненно важным для политической и экономической стабильности в регионе.
Однако в этом году Индия страдает от засухи и сильной инфляции. Посевные площади уже сократились на 13% из-за отсутствия осадков в некоторых районах. Это очень много в масштабах производства.
«На данный момент трудно оценить точный уровень производственных потерь», - сказал Сираджа Хуссейна, бывший секретарь Министерства сельского хозяйства Индии.
Проблемы в «рисовой» сфере разгоняют и без того высокую инфляцию в стране. На данный момент стране поможет только погода и муссонные дожди.
Некоторые ученые-агрономы с оптимизмом смотрят на то, что еще есть время, чтобы продолжить сев и компенсировать часть дефицита. Прогнозируется, что с августа по сентябрь дожди будут нормальными, что может улучшить урожайность.